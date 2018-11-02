"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам стоимость более 60 тысяч билетов

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости. Пассажирам прекратившей полеты авиакомпании "Саратовские авиалинии" вернули стоимость более 60 тысяч билетов на общую сумму 404,2 миллиона рублей, что составило почти 90% подлежащей возврату суммы, сообщил в пятницу перевозчик.

"Саратовские авиалинии" с 31 мая прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта. Общая задолженность компании перед пассажирами тот момент составляла 451 миллион рублей. Перевозчик ранее заверял, что выполняет все обязательства по возврату денег за билеты.

"Саратовские авиалинии" ответственно относятся к своим обязательствам по возврату денежных средств за отмененные перевозки и ежедневно сокращают сумму задолженности перед пассажирами. По состоянию на 30 октября, "Саратовские авиалинии" выплатили 404,19 миллиона рублей за 60,488 тысячи билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года", — говорится в сообщении.

Ранее областное управление Роспотребнадзора сообщило, что помогло клиентам авиакомпании составить свыше 1,2 тысячи претензий к "Саратовским авиалиниям" и подало 72 иска к перевозчику, 52 из которых суды удовлетворили, присудив потребителям свыше 800 тысяч рублей.