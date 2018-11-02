В Воронежской области может появиться кластер переработки сельхозпродукции

ВОРОНЕЖ, 2 ноя — РИА Новости. Власти Воронежской области рассматривают вопрос создания на территории региона кластера по переработке сельскохозяйственной продукции, сообщает в пятницу облправительство.
Предприятия отрасли в основном используют местное сырье (от 40% до 98%), однако из всей собираемой на территории региона пшеницы только 12% перерабатывается в Воронежской области. Из урожая ячменя на предприятия региона уходит 12,6%, кукурузы – всего 5,5%. По словам Логвинова, мукомольные предприятия загружены в среднем на 40%, крупяные – чуть более чем на 20%, и основная причина подобных показателей в устаревшем оборудовании и, как следствие, неконкурентоспособности готовой продукции.
По информации пресс-службы облправительства, на совещании рассматривалась перспектива создания на территории региона кластера по переработке сельскохозяйственной продукции. Как отмечает пресс-служба, все предпосылки для этого имеются: сырьевая база, научный и кадровый потенциал, готовность областной власти поддерживать инвесторов и развивать отрасль. В бюджете Воронежской области на 2019 год заложено 770 миллионов рублей на поддержку глубокой переработки сельхозпродукции, особенно продукции растениеводства. Разработан проект программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Воронежской области".
"В 2020 году ожидается запуск подобной программы на федеральном уровне, и надеемся, что к тому времени как раз отработаем нюансы взаимодействия, которые позволят эффективно использовать бюджетные деньги в отрасли и получать результат в виде вновь строящихся предприятий по глубокой переработке зерна", — добавил глава региона.
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