В Воронежской области может появиться кластер переработки сельхозпродукции

ВОРОНЕЖ, 2 ноя — РИА Новости. Власти Воронежской области рассматривают вопрос создания на территории региона кластера по переработке сельскохозяйственной продукции, сообщает в пятницу облправительство.

Переработка сельскохозяйственной продукции, в частности, зерновых, стала главной темой совещания, которое губернатор Воронежской области Александр Гусев провел в пятницу в Аннинском районе. Как пояснил участникам совещания заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, на сегодня доля перерабатывающей промышленности составляет 10% во внутреннем региональном продукте (ВРП) Воронежской области и 30% — в структуре региональной промышленности, говорится в сообщении.

Предприятия отрасли в основном используют местное сырье (от 40% до 98%), однако из всей собираемой на территории региона пшеницы только 12% перерабатывается в Воронежской области. Из урожая ячменя на предприятия региона уходит 12,6%, кукурузы – всего 5,5%. По словам Логвинова, мукомольные предприятия загружены в среднем на 40%, крупяные – чуть более чем на 20%, и основная причина подобных показателей в устаревшем оборудовании и, как следствие, неконкурентоспособности готовой продукции.

"С территории области вывозится 1,5 миллиона тонн зерна ежегодно, плюс-минус 10%, но в районе миллиона стабильно. Это тот резерв, который помог бы нам за счет глубокой переработки дополнительную стоимость процесса оставить на территории области. Плюс это сложные технологии, то есть — высокооплачиваемые рабочие места. Считаю, что это основной стратегический вопрос, который мы должны решать", — сказал Гусев, слова которого приводит облправительство.

По информации пресс-службы облправительства, на совещании рассматривалась перспектива создания на территории региона кластера по переработке сельскохозяйственной продукции. Как отмечает пресс-служба, все предпосылки для этого имеются: сырьевая база, научный и кадровый потенциал, готовность областной власти поддерживать инвесторов и развивать отрасль. В бюджете Воронежской области на 2019 год заложено 770 миллионов рублей на поддержку глубокой переработки сельхозпродукции, особенно продукции растениеводства. Разработан проект программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Воронежской области".

Губернатор дал поручение провести согласование и при необходимости корректировку программы в ближайшее время, чтобы к концу года проект был утвержден.

"В 2020 году ожидается запуск подобной программы на федеральном уровне, и надеемся, что к тому времени как раз отработаем нюансы взаимодействия, которые позволят эффективно использовать бюджетные деньги в отрасли и получать результат в виде вновь строящихся предприятий по глубокой переработке зерна", — добавил глава региона.

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