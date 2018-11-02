Власти Оренбуржья одобрили проект бездефицитного трехлетнего бюджета

ОРЕНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Правительство Оренбургской области одобрило проект бездефицитного бюджета на три года — доходы и расходы на 2019 год составят 81,7 миллиарда рублей, на 2020 год — 81,4 миллиарда рублей, на 2021 год — 85,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
"В проекте бюджета на ближайшие три года доходы и расходы по сравнению с прошлым годом увеличены на 2,4 миллиарда рублей или 2,4%", — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что как и в прежние годы, бюджет Оренбургской области остается социально ориентированным. Расходы на образование заложены в сумме 19,7 миллиардов рублей в 2019 году, 19,3 миллиардов рублей в 2020 году и 19,17 миллиардов рублей в 2021 году.
Расходы на здравоохранение в областном бюджете предусмотрены на 2019 год в сумме 6,74 миллиардов рублей, на 2020 и 2021 годы по 5,77 миллиарда рублей.
Теперь документ поступает на рассмотрение областного Законодательного собрания. Депутаты планируют рассмотреть проект бюджета в декабре.