МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия должна искать механизмы для продолжения сотрудничества с Ираном, против которого в понедельник будут введены новые санкции со стороны США, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью изданию Financial Times (FT).

"Мы считаем, что мы должны искать механизмы, которые позволили бы нам продолжать развивать сотрудничество с нашими партнерами, с Ираном", — сказал Новак.

По его словам, механизм "нефть в обмен на товары", созданный для увеличения торгового оборота между Россией и Ираном, позволяет Тегерану использовать часть нефтяных доходов для оплаты российских товаров.

"У нас историческая торговля с Ираном. Ирану нужны наши технологии и услуги", — уточнил Новак, добавив, что Россия уже помогает Ирану строить тепловые электростанции, железные дороги, а также снабжает его высокотехнологичным оборудованием и сельскохозяйственной продукцией.

"Мы уже живем в условиях санкций", — сказал Новак. "Что касается России, мы не признаем санкции, введенные в одностороннем порядке, без резолюции Совбеза ООН. Мы считаем эти методы, по сути, незаконными", — заключил министр.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон также заявлял о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана, а с понедельника ожидается новый "транш" антииранских ограничений со стороны Америки.