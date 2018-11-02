США предоставят исключения из санкций против Ирана восьми странам

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы планируем сделать временные исключения для восьми юрисдикций (стран — ред.), но только на том основании, что они демонстрируют существенное сокращение (импорта — ред.) сырой нефти (из Ирана — ред.)", — сказал Помпео на брифинге.

Он подтвердил, что конечная цель США заключается в полном прекращении экспорта иранской нефти.

Новые санкции вступят в силу 5 ноября, напомнил Помпео.