В "Экспоцентре" предложили отменить визы для участников выставок в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Отмена виз для иностранных участников международных выставок в России приведет к увеличению их числа, заявил в пятницу генеральный директор ООО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) в пятницу на полях 85 глобального конгресса Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) проводит семинар "Фокус на Россию", посвященный ведению бизнеса в России.

Выступая на семинаре, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич заявил, что городские власти будут активно использовать при проведении больших конгрессных мероприятий "возможность, которая называется Fan ID, которая была активно внедрена во время чемпионата мира по футболу".

"Я хотел бы поддержать Евгения Панкевича, он высказал прекрасную, с моей точки зрения, мысль о том, чтобы распространить это Fan ID, которое было на мундиале, сделать для участников международных выставок безвизовый режим. Это бы ещё более способствовало участию многих экспонентов в наших выставках", — сказал Беднов.