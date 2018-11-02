ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Пряник для врагов и союзников США, или как сохранить цену на бензин

(обновлено: 16:49 02.11.2018)
0870
© AP Photo / Ben MargotНефтеперерабатывающий завод в Калифорнии. Архивное фотоНефтеперерабатывающий завод в Калифорнии. Архивное фото
© AP Photo / Ben Margot

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Скандал вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, совпавший с введением санкций против Ирана, поставил перед администрацией президента США Дональда Трампа непростую задачу. Республиканскому правительству нужно решить, избежать серьезного повышения стоимости бензина на американских автозаправках, не дав тем самым демократическому меньшинству в сенате и палате представителей возможность использовать эту карту на промежуточных выборах и в борьбе уже за президентское кресло в 2020 году.

Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
© AFP 2018 / Bulent Kilic
России нашли замену на рынке мирового зла
Опрошенные РИА Новости за несколько дней до промежуточных выборов в конгресс 6 ноября эксперты считают, что США сделают все возможное для сохранения статус-кво в отношениях с Саудовской Аравией и даже немного смягчат риторику по Ирану.

Соединенные Штаты в канун выборов стали заложником своего союзника. Они возлагали на Саудовскую Аравию очень важную миссию – не допустить повышения цен на бензин на американских автозаправках на фоне иранских санкций, вступающих в силу 5 ноября. Но Эр-Рияд всего за месяц до выборов разрушил эту стратегию, словно карточный домик, допустив в своем консульстве в Турции убийство известного журналиста. Для США закрыть глаза на это, значит упасть в грязь лицом перед всем мировым сообществом. Дать жесткий ответ – значит ударить по кошельку рядового американца.

Уроки истории

Стоимость бензина – важная часть расхода американских домохозяйств и фермеров. Администрация США помнит эту мантру еще со времен Ричарда Никсона, которому конфликт с арабским миром стоил президентского кресла.

Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
В США хотят передать "нефтяное королевство" Путину
В 1973 году из-за внешней политики Америки разразился самый первый в истории мировой энергетический кризис. США и другим их союзникам 17 октября 1973 года в ответ на поставки американского оружия Израилю арабские страны перестали продавать нефть. За день до объявления эмбарго ОПЕК повысил цену нефти на 70%, то есть до 5 долларов 11 центов за баррель. К 1974 году она подорожала до 12 долларов. Цена на бензин подскочила с 38,5 цента за галлон в мае 1973 года до 55,1 цента в июне 1974 года. Правительство вынуждено было ввести ограничения на потребление топлива для простых граждан и компаний.

Старшее поколение американцев до сих пор помнит закрытые бензоколонки и километровые очереди на АЗС. В декабре 1973 года американские шоферы-дальнобойщики устроили двухдневную стачку. В итоге произошли крупные столкновения с поджогами машин и обстрелом правоохранителей.

Плата за амбиции

Энергетический кризис стал и поводом для конгресса ввести нефтяное эмбарго, которое было снято лишь сорок лет спустя. Именно благодаря запрету внутренний рынок США жил по своим законам – экспортировать разрешалось только бензин. Однако со снятием эмбарго в 2015 году стоимость бензина на внутреннем рынке стала напрямую зависеть от ситуации на мировых финансовых площадках.

В начале 2016 года это хорошо для домохозяйств — нефть пробила отметку 30 долларов за баррель. Бензин на автозаправках стоил 1,5-2 доллара (в зависимости от региона и налогов). Отпускная цена для оптовиков гораздо ниже – около 1 доллара за галлон (0,25 цента за литр). Согласно данным министерства энергетики США, потребление бензина в стране в 2016 году выросло до исторического максимума, превысив прежние значения десятилетней давности.

Оператор по добыче нефти компании Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Саудовский принц и советник Трампа раскрыли "страшную тайну Путина"

Письмо демократов

Ситуация стала резко меняться, когда цены на энергоносители на биржах постепенно устремились вверх. В итоге в конце мая лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и еще три влиятельных сенатора обратились с письмом к Дональду Трампу.

"Цена на сырую нефть выросла на 75% за последний год, некоторые рыночные аналитики ожидают роста цен на нефть до 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы. Рост цен на нефть ложится тяжелым гнетом на американские семьи, бизнес, фермеров и угрожает росту нашей экономики и ее конкурентоспособности. Сегодня мы призываем вас сделать все от вас зависящее, чтобы усилить давление на ОПЕК и наладить кооперацию со странами для увеличения поставок нефти, чтобы снизить стоимость бензина на заправках", — говорилось в письме.

Индия. Нью-Дели. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Берека
Индия надеется согласовать с США возможность импорта нефти из Ирана
Администрация Трампа приняла это письмо к сведению и стала активно вести переговоры с крупнейшими экспортерами нефти. Президент США Дональд Трамп как в своем Twitter, так и с трибуны ООН, требовал от ОПЕК снижать цены на нефть.

Однако несмотря на кажущуюся успешность ряда поездок лидеров США на Ближний Восток, в октябре после некоторого замедления цены на нефть стали отыгрывать свой рост, возвращаясь в коридор 70-80 долларов. Всему виной иранские санкции, которые должны вступить в силу уже 5 ноября – в самый канун выборов. Надежды на Саудовскую Аравию не оправдались.

Трамп и другие высокопоставленные чиновники предупреждали, что тем, кто не будет следовать санкциям США, грозит жёсткий ответ. Но позиция явно смягчилась — в среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, выступая в Вашингтоне, что США стремятся отрезать Иран от рынка нефти, но не сразу, дабы не повредить ближайшим партнерам.

"Администрация на собственных ошибках учится тому, что сложно вывести иранскую нефть с рынка и держать стоимость галлона бензина на уровне три доллара… Саудовская Аравия не может, а может, и не хочет помочь в этом", — объяснил РИА Новости в кулуарах Атлантического совета президент Rapidan Energy Group Роберт МакНэлли.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Болтон рассказал, почему США не смогут остановить экспорт нефти из Ирана
Несмотря на угрозу изъятия с рынка иранской нефти и политическую нестабильность в Венесуэле, до сих пор администрации США удавалось удерживать стоимость бензина в большинстве штатов в районе психологической отметки 3 доллара за галлон (отпускная для оптовиков, согласно данным Чикагской биржи, около 1,8 доллара за галлон).

Чтобы сохранить этот баланс, с позиции мягкой силы США будут разговаривать и с Саудовской Аравией, уверены эксперты. Доказательство тому, что за месяц США так и не ввели никаких санкций за убийство Хашукджи. Хотя на прошлой неделе Трамп давал Саудовской Аравии на расследование не более двух дней. Теперь с мерами против Эр-Рияда американские власти не торопятся. Госсекретарь Майк Помпео заявил Fox News, что слишком много "вопросов без ответа".

Проблема в долгий ящик

Ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт Макдоналд в беседе с РИА Новости выразил мнение, что администрация США будет действовать крайне осторожно. По его словам, слишком велика опасность, что Саудовская Аравия вновь может использовать "нефть как оружие".

Президент Ирана Хасан Роухани выступает с речью на ежегодном военном параде. 22 сентября 2018
© AFP 2018 / Stringer
Роухани пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна
С ним соглашается и партнер консалтинговой компании EWSA Майкл Мур. Он отметает, что стремление наказать Саудовскую Аравию будет пересилено страхом резкого удорожания нефти на фоне иранских санкций: "Слишком неудачный поворот перед грядущими выборами в конгресс". Такой же позиции придерживается и бывший советник главы минэнерго Чарльз Макконнел.

"Я скажу так, что вопрос цен на энергоресурсы или стоимость бензина будет очень мало влиять на эти промежуточные выборы. Мы все читаем газеты и знаем, что происходит, мы видим всю поляризацию общества. Все так запутано, и на результат выборов энергетика повлияет в последнюю очередь", — заявил он РИА Новости.

Эксперты сходятся во мнении, что история с мерами в адрес Саудовской Аравии и Ираном — "долгоиграющая " и может оказать влияние уже на выборы президента в 2020 году. На ближайших выборах разыграть карту бензина демократам уже не удастся.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена