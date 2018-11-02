ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Скандал вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, совпавший с введением санкций против Ирана, поставил перед администрацией президента США Дональда Трампа непростую задачу. Республиканскому правительству нужно решить, избежать серьезного повышения стоимости бензина на американских автозаправках, не дав тем самым демократическому меньшинству в сенате и палате представителей возможность использовать эту карту на промежуточных выборах и в борьбе уже за президентское кресло в 2020 году.

Опрошенные РИА Новости за несколько дней до промежуточных выборов в конгресс 6 ноября эксперты считают, что США сделают все возможное для сохранения статус-кво в отношениях с Саудовской Аравией и даже немного смягчат риторику по Ирану.

Соединенные Штаты в канун выборов стали заложником своего союзника. Они возлагали на Саудовскую Аравию очень важную миссию – не допустить повышения цен на бензин на американских автозаправках на фоне иранских санкций, вступающих в силу 5 ноября. Но Эр-Рияд всего за месяц до выборов разрушил эту стратегию, словно карточный домик, допустив в своем консульстве в Турции убийство известного журналиста. Для США закрыть глаза на это, значит упасть в грязь лицом перед всем мировым сообществом. Дать жесткий ответ – значит ударить по кошельку рядового американца.

Уроки истории

Стоимость бензина – важная часть расхода американских домохозяйств и фермеров. Администрация США помнит эту мантру еще со времен Ричарда Никсона, которому конфликт с арабским миром стоил президентского кресла.

В 1973 году из-за внешней политики Америки разразился самый первый в истории мировой энергетический кризис. США и другим их союзникам 17 октября 1973 года в ответ на поставки американского оружия Израилю арабские страны перестали продавать нефть. За день до объявления эмбарго ОПЕК повысил цену нефти на 70%, то есть до 5 долларов 11 центов за баррель. К 1974 году она подорожала до 12 долларов. Цена на бензин подскочила с 38,5 цента за галлон в мае 1973 года до 55,1 цента в июне 1974 года. Правительство вынуждено было ввести ограничения на потребление топлива для простых граждан и компаний.

Старшее поколение американцев до сих пор помнит закрытые бензоколонки и километровые очереди на АЗС. В декабре 1973 года американские шоферы-дальнобойщики устроили двухдневную стачку. В итоге произошли крупные столкновения с поджогами машин и обстрелом правоохранителей.

Плата за амбиции

Энергетический кризис стал и поводом для конгресса ввести нефтяное эмбарго, которое было снято лишь сорок лет спустя. Именно благодаря запрету внутренний рынок США жил по своим законам – экспортировать разрешалось только бензин. Однако со снятием эмбарго в 2015 году стоимость бензина на внутреннем рынке стала напрямую зависеть от ситуации на мировых финансовых площадках.

В начале 2016 года это хорошо для домохозяйств — нефть пробила отметку 30 долларов за баррель. Бензин на автозаправках стоил 1,5-2 доллара (в зависимости от региона и налогов). Отпускная цена для оптовиков гораздо ниже – около 1 доллара за галлон (0,25 цента за литр). Согласно данным министерства энергетики США, потребление бензина в стране в 2016 году выросло до исторического максимума, превысив прежние значения десятилетней давности.

Письмо демократов

Ситуация стала резко меняться, когда цены на энергоносители на биржах постепенно устремились вверх. В итоге в конце мая лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и еще три влиятельных сенатора обратились с письмом к Дональду Трампу.

"Цена на сырую нефть выросла на 75% за последний год, некоторые рыночные аналитики ожидают роста цен на нефть до 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы. Рост цен на нефть ложится тяжелым гнетом на американские семьи, бизнес, фермеров и угрожает росту нашей экономики и ее конкурентоспособности. Сегодня мы призываем вас сделать все от вас зависящее, чтобы усилить давление на ОПЕК и наладить кооперацию со странами для увеличения поставок нефти, чтобы снизить стоимость бензина на заправках", — говорилось в письме.

Администрация Трампа приняла это письмо к сведению и стала активно вести переговоры с крупнейшими экспортерами нефти. Президент США Дональд Трамп как в своем Twitter, так и с трибуны ООН, требовал от ОПЕК снижать цены на нефть.

Однако несмотря на кажущуюся успешность ряда поездок лидеров США на Ближний Восток, в октябре после некоторого замедления цены на нефть стали отыгрывать свой рост, возвращаясь в коридор 70-80 долларов. Всему виной иранские санкции, которые должны вступить в силу уже 5 ноября – в самый канун выборов. Надежды на Саудовскую Аравию не оправдались.

Трамп и другие высокопоставленные чиновники предупреждали, что тем, кто не будет следовать санкциям США, грозит жёсткий ответ. Но позиция явно смягчилась — в среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, выступая в Вашингтоне, что США стремятся отрезать Иран от рынка нефти, но не сразу, дабы не повредить ближайшим партнерам.

"Администрация на собственных ошибках учится тому, что сложно вывести иранскую нефть с рынка и держать стоимость галлона бензина на уровне три доллара… Саудовская Аравия не может, а может, и не хочет помочь в этом", — объяснил РИА Новости в кулуарах Атлантического совета президент Rapidan Energy Group Роберт МакНэлли.

Несмотря на угрозу изъятия с рынка иранской нефти и политическую нестабильность в Венесуэле, до сих пор администрации США удавалось удерживать стоимость бензина в большинстве штатов в районе психологической отметки 3 доллара за галлон (отпускная для оптовиков, согласно данным Чикагской биржи, около 1,8 доллара за галлон).

Чтобы сохранить этот баланс, с позиции мягкой силы США будут разговаривать и с Саудовской Аравией, уверены эксперты. Доказательство тому, что за месяц США так и не ввели никаких санкций за убийство Хашукджи. Хотя на прошлой неделе Трамп давал Саудовской Аравии на расследование не более двух дней. Теперь с мерами против Эр-Рияда американские власти не торопятся. Госсекретарь Майк Помпео заявил Fox News, что слишком много "вопросов без ответа".

Проблема в долгий ящик

Ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт Макдоналд в беседе с РИА Новости выразил мнение, что администрация США будет действовать крайне осторожно. По его словам, слишком велика опасность, что Саудовская Аравия вновь может использовать "нефть как оружие".

С ним соглашается и партнер консалтинговой компании EWSA Майкл Мур. Он отметает, что стремление наказать Саудовскую Аравию будет пересилено страхом резкого удорожания нефти на фоне иранских санкций: "Слишком неудачный поворот перед грядущими выборами в конгресс". Такой же позиции придерживается и бывший советник главы минэнерго Чарльз Макконнел.

"Я скажу так, что вопрос цен на энергоресурсы или стоимость бензина будет очень мало влиять на эти промежуточные выборы. Мы все читаем газеты и знаем, что происходит, мы видим всю поляризацию общества. Все так запутано, и на результат выборов энергетика повлияет в последнюю очередь", — заявил он РИА Новости.

Эксперты сходятся во мнении, что история с мерами в адрес Саудовской Аравии и Ираном — "долгоиграющая " и может оказать влияние уже на выборы президента в 2020 году. На ближайших выборах разыграть карту бензина демократам уже не удастся.