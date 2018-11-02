МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ЦБ настаивает на усилении борьбы с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, занимающимися торговлей наличной выручкой. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников банковского рынка.

Согласно статистике Банка России, по итогам 2017 года на продажу денежной наличности приходилось 29% транзитных операций повышенного риска.

Если раньше продажей рублевой выручки занимались в "серьезных торговых точках", то сейчас тренд изменился в сторону небольших компаний, отмечают банкиры.

"Регулятор указывает на смещение торговцев наличными в сферу малого и микробизнеса, занимающихся оптово-розничной торговлей, путем распределения сумм между несколькими торговцами", — заявил собеседник "Ъ".

Схема выглядит следующим образом: компании через подставные фирмы переводят нескольким торговым точкам безналичные средства, которыми те расплачиваются с поставщиками товаров, получая от них наличность. Затем полученные средства не сдаются в банк, не отражаются в отчетности, а продаются обратно компаниям.

Отмечается, что особое внимание банкам стоит уделять малому бизнесу с налоговой нагрузкой не выше 2%, зарегистрированному после 1 января 2016 года и открывшему счет после 1 января 2017.

Повод усомниться в законности операций — поступление или списание суммы со счета суммы от миллиона рублей в день в качестве оплаты за табачные изделия, автомобили и запчасти, продовольственные продукты и непродовольственные товары в том случае, если денежные средства переводятся их производителям или оптовым продавцам.

Банки должны будут на день приостановить операции у компаний, которые попадут под подозрения. За это время будет необходимо выяснить, не обладает ли клиент признаками транзитной компании, и либо провести платеж, либо отказать и сообщить в Росфинмониторинг.