США опубликовали текст санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами минфина США в пятницу опубликовало текст санкций против Ирана, которые вступят в силу в понедельник. Документ опубликован в электронной базе данных Федерального регистра, официальная публикация намечена на 5 ноября.

Согласно тексту документа, новые санкции, как и предполагалось, вступают в силу вслед за решением президента США Дональда Трампа от 8 мая о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.

В соответствии с решением ведомства, в юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана (после 7 августа 2018 года) и его энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана (после 5 ноября 2018 года).