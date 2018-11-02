Товарооборот России и Кубы увеличился на 17%

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Двусторонний товарооборот России и Кубы за 2017 год увеличился на 17%, ведется разработка конкретных мер по увеличению товарооборота двух стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

"Отмечу, что по итогам 2017 года двусторонний товарооборот увеличился на 17%. Конечно, в абсолютных цифрах это пока скромные показатели товарооборота, но мы знаем, что нужно делать в дальнейшем. Поэтому вместе с господином Диас-Канелем поручили межправкомиссии, которая провела очередное заседание на этой неделе в Гаване, разработать конкретные меры по наращиванию встречных товарных потоков, расширению инвестиционного сотрудничества", — сказал Путин.

Российский президент также отметил, что у России и Кубы есть позитивный опыт взаимодействия в сфере энергетики. По его словам, "поставки российской нефти и нефтепродуктов вносят весомый вклад в ресурсное обеспечение экономики Кубы и гарантируют ее энергетическую безопасность". Также Путин добавил, что российские энергетические компании успешно работают на территории Кубы.

Лидер Кубы находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ. Диас-Канель прибыл в РФ в четверг. По итогам переговоров в Москве лидеры РФ и Кубы подписали совместное заявление "об общих подходах в международных делах". Официальный визит продлится до 3 ноября — на субботу запланированы переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.