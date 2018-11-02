Никифорова и Носкова выдвинули в совет директоров "Ростелекома"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло в совет директоров "Ростелекома" экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова и действующего главу министерства Константина Носкова, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения.

Никифоров и Носков ранее не входили в совет.

Остальные кандидаты входят в действующий совет. Среди них гендиректор УК РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор ГТК "Телеканал "Россия" Антон Златопольский, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Помимо этого, в совет выдвинуты президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, гендиректор "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, советник гендиректора "ВЭБ Капитал" Рубен Аганбегян, декан экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Аузан, председатель набсовета ГК "Автодор" Вадим Семенов.

"Ростелеком" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома", ВЭБ — 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" — 12,01%, в свободном обращении находится 38,98%.