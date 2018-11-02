Никифорова и Носкова выдвинули в совет директоров "Ростелекома"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло в совет директоров "Ростелекома" экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова и действующего главу министерства Константина Носкова, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения.
Никифоров и Носков ранее не входили в совет.
Остальные кандидаты входят в действующий совет. Среди них гендиректор УК РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор ГТК "Телеканал "Россия" Антон Златопольский, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Ростелеком" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома", ВЭБ — 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" — 12,01%, в свободном обращении находится 38,98%.