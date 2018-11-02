Россия предложила Кубе помощь в обновлении транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия предлагает Кубе помощь в обновлении транспортной инфраструктуры, что приведет к увеличению в стране пассажиропотока в три раза, а грузопотока вдвое, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия предлагает Кубе помощь в строительстве объектов транспортной инфраструктуры. Так, сегодня мы говорили об обновлении кубинской железнодорожной сети, что в будущем увеличит пассажиропоток в стране в три раза, а грузопоток вдове", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.