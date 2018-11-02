Комплекс по выращиванию цветов построят на Смоленщине

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию цветов с объемом инвестиций в 60 миллионов евро планируется построить на территории Смоленской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Перспективы реализации проекта обсудили губернатор Смоленской области Алексей Островский и президент компании JMP Flowers — ведущего производителя цветов в Польше — Ярославом Пташеком.

Островский назвал проект очень значимым для региона, поскольку он позволит привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места для жителей и будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы.

Компания JMP Flowers входит в ТОП-5 европейских предприятий цветочной отрасли по реализации выращиваемой продукции. На сегодняшний день в ассортименте компании представлено две тысячи видов орхидей и более семидесяти сортов роз. Все тепличные комплексы JMP Flowers оснащены передовым оборудованием — специализированным освещением и автоматической системой контроля климата, что позволяет создать необходимые условия для выращивания цветов круглый год. Компании принадлежит самая большая в мире теплица площадью десять гектаров одним массивом, которая предназначена для разведения орхидей.

Губернатор заверил инвесторов в готовности областных властей всячески способствовать локализации производства на территории Смоленской области и обеспечению подвода необходимых инженерных коммуникаций.

"После того, как будет выбрана площадка, отвечающая всем техническим требованиям, мы на 100% обеспечим выполнение "дорожной карты", которая необходима для реализации инвестиционного проекта. Это касается требуемых объемов электроэнергии, газа, проведения скоростного интернета, а также иных вопросов. Вы получите самые льготные условия для того, чтобы не только сохранить вложенные средства, но и преумножить их", — сказал Островский.

В свою очередь Пташек сообщил о планах руководства компании организовать обучающие курсы и стажировки для будущего персонала.

"Залог успеха любого бизнеса — высококвалифицированные кадры. Мы направим своих ведущих сотрудников сюда, в Смоленскую область, чтобы они провели ряд обучающих занятий для местных специалистов. Параллельно с этим планируем пригласить смолян на стажировку в Польшу. К тому моменту, когда тепличный комплекс будет готов к запуску, весь коллектив уже пройдет необходимую подготовку", — сказал президент компании.

Коснувшись потенциальных рынков сбыта, Пташек отметил, что JMP Flowers в перспективе намерена поставлять выращиваемые на Смоленщине цветы не только в регионы России, но и в европейские государства:

"Мы хотим, чтобы цветы, которые мы будем выращивать в Смоленской области, стали лучшими в России. Также предполагаем, что продукция, производимая на смоленском тепличном комбинате, начнет поставляться и на экспорт — в страны Европейского союза", — заявил Пташек.

По словам губернатора, локализация производства на Смоленщине — это очень короткое и, так называемое, скоростное "плечо" до рынков сбыта продукции как внутри России, так и в Европу.

"В радиусе пятисот километров от Смоленска проживает порядка 60 миллионов человек. И это только в Российской Федерации. Рядом Москва — огромный мегаполис. Помимо этого, к Вашим услугам — удобная транспортная логистика. Через территорию нашего региона проходит федеральная трасса М1 "Беларусь", которая по оценкам экспертов является лучшей международной трассой в Российской Федерации, — сказал Островский.

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