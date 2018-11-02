"Аэрофлот" опроверг сообщения о ЧП во время рейса из Тюмени

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" опровергает информацию об ухудшении самочувствия пассажиров при взлете рейса из Тюмени и попытках проникнуть в кабину пилотов, следует из слов ее представителя.

Ранее СМИ сообщили, что в Тюмени после выруливания самолета "Аэрофлота" на взлетную полосу давление в салоне привело к тому, что у некоторых пассажиров ухудшилось самочувствие. Писали, что пассажиры штурмовали кабину пилотов, чтобы остановить вылет рейса.

"Наблюдаем очередной случай вброса фейковой информации. Действительно, самолет вернулся с рулежной дорожки по причине неисправности системы регулирования давления", — сообщили РИА Новости в авиакомпании.

При этом там отметили, что решение о возврате принималось командиром воздушного судна исключительно по технической причине.

"Пассажиры не пытались проникнуть в кабину пилотов. Также описанной ситуации с ухудшением самочувствия пассажиров не было, пассажиры за медпомощью не обращались", — отметили в "Аэрофлоте".

В четверг СМИ сообщали, что в аэропорту "Шереметьево" совершил посадку самолет с возгоранием в грузовом отсеке, летевший из Сыктывкара. Речь шла о рейсе "Аэрофлота". В пресс-службе перевозчика РИА Новости опровергли информацию о возгорании в грузовом отсеке воздушного судна.