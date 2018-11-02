В Новосибирской области заверили, что проблем с запасами топлива нет

НОВОСИБИРСК, 2 ноя — РИА Новости. Проблем по запасам бензина и дизельного топлива в Новосибирской области нет, а соглашение правительства РФ с нефтяными компаниями позволит сдержать цены, сообщил журналистам в пятницу и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов.

"Никаких проблем по запасам топлива в области нет. Мы ежедневно отчитываемся в Минэнерго РФ, наше министерство ведет мониторинг ситуации. Каждый день я подписываю отчет об объемах запасов и по ценам", — сказал он, отвечая на вопрос о жалобах независимых нефтетрейдеров на недостаток топлива на рынке.

Чиновник отметил, что принятые в мае на федеральном уровне решения сдерживали цены, однако в последнее время они все равно выросли. По данным Новосибирскстата, за последнюю неделю бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал 0,1% до 40,42 и 43,39 рубля за литр соответственно, дизельное топливо — на 1,3% до 46,48 рубля.

"Сейчас на федеральном уровне принято решение…, оптовые цены заморожены до конца года. Думаю, что это стабилизирует ситуацию. Как будет дальше решаться проблема, я не готов говорить. Мы только мониторим ситуацию, и влиять на нее у нас больших рычагов нет. По всем острым ситуациям в течение года мы обращались в УФАС. Но все рычаги — это федеральный уровень: Минэнерго, правительство", — сказал Симонов.

Он признал, что его радует заморозка оптовых цен, которая должна привести и к стабилизации розничных. "Другой вопрос, что это некая отложенная проблема, и какие решения будут приняты в конце года или начале следующего, будем смотреть", — считает он. Симонов надеется, что решение о продаже топлива независимым нефтетрейдерам по ценам, которым вертикально-интегрированные компании отпускают своим розничным сетям, позволит уравнять их и даст возможность частникам выжить.

"Что касается инфраструктуры, то в регионе более 400 автозаправочных станций, хотя есть пару районов, где эта проблема весьма остра. Скажем, единственную заправку в Кыштовском районе "Газпромнефть" уже несколько лет пытается закрыть, но мы находим доводы, которые пока им не позволяют это сделать. Но уверен, что если не они, то все равно эту ситуацию мы решим", — добавил чиновник.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером в среду на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись о заключении соглашений, в которых определен уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Представитель Козака в четверг вечером сообщил, что крупнейшие нефтекомпании РФ подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, вертикально интегрированные компании (ВИНК) и независимые НПЗ по состоянию на 1 ноября выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензин и дизтопливо.