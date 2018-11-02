Песков ответил на вопрос об отношении Путина к ВСМ до Нижнего Новгорода

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Крупные проекты, подобные строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода, подлежат тщательному согласованию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщение газеты "Ведомости" о том, что проект строительства ВСМ до Нижнего Новгорода вызвал сомнения у Владимира Путина и тот поручил еще раз обсудить его в правительстве.

В ответ на просьбу журналистов подтвердить эту информацию Песков посоветовал "спрашивать у газеты, которая опубликовала эти новости".

"Естественно, подобные мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и тщательному согласованию, и по мере того как меняется конъюнктура – будь то внутренняя или внешняя, — производится всегда дополнительная сверка", — добавил он.

Участок от Москвы до Нижнего Новгорода – пилотная часть участка ВСМ до Казани. В октябре первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов сообщал, что РЖД намерена определить механизм реализации этого проекта до конца года.