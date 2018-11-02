"Аэрофлот" планирует иметь в регионах три хаба и четыре базы к 2023 году

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" к 2023 году планирует иметь в российских регионах три хаба и четыре базы, следует из документов компании в стратегии, с которыми ознакомились РИА Новости.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 29 октября рассказывал о планах развития в регионах. Речь шла о создании хабов и баз в регионах. Глава "Аэрофлота" называл для этих целей города Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Он добавлял, что группа продолжает развивать Владивосток и Хабаровск.

Согласно документам к новой стратегии развития "Аэрофлота" до 2023 года, хабы группы к этому времени будут располагаться в Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке, базы — в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск, как и говорил Савельев, станут новыми хабами и базами. Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток должны показать в 2023 году двукратный рост пассажиропотока по сравнению с показателями 2017 года.

"Аэрофлот" в документах указывает, что под "базами" имеются ввиду места ночевки самолетов, "хабами" — волновое стыковочное расписание (транзитные пассажиры прилетают из разных мест на одних самолетах, на других улетают до места назначения).

Стратегия группы, которую утвердил совет директоров "Аэрофлота", предусматривает в 2023 году рост региональных перевозок почти втрое — до 19 миллионов с 7 миллионов пассажиров в 2017 году. "Аэрофлот" отмечал, что внесет реальный вклад в выполнение поручения президента РФ кабмину до 2024 года расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских перелетов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних рейсов.