"Газпром нефть" начала тестировать в "Шереметьево" робота-заправщика

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Газпром нефть" начала тестировать в аэропорту "Шереметьево" робота, наливающего нефтепродукты в аэродромный топливозаправщик без участия персонала, сообщает компания.

"В международном аэропорту "Шереметьево" "Газпром нефть" презентовала концепт роботизированной системы загрузки нефтепродуктов в аэродромный топливозаправщик (ТЗА). Впервые в России процесс налива авиационного топлива был реализован автоматикой с помощью робота-манипулятора без участия персонала", — говорится в сообщении.

Робот в настоящее время проходит испытания для внедрения на топливозаправочных комплексах в аэропортах. Пилотный проект реализуют "Газпромнефть-Аэро" и Центр цифровых инноваций "Газпром нефти" совместно с ЦНИИ робототехники и технической кибернетики в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2018.

"С помощью цифровых и роботизированных технологий мы можем избавить человека от работы на опасном объекте, повысив безопасность и скорость работы. Все процессы будут контролироваться с пункта дистанционного управления в режиме онлайн. Это позволит с помощью средств предиктивной аналитики устранять возможные отклонения от целевых параметров до их возникновения, что обеспечит максимальную безопасность технологического процесса отгрузки топлива", — сообщил руководитель центра цифровых инноваций ПАО "Газпром нефть" Владимир Воркачев.

Помимо робота-заправщика компания "Газпром нефть" работает и над другими проектами, ведется активная разработка автоматизированных комплексов, которые будут применяться в процессах отгрузки нефтепродуктов с НПЗ, а также при создании автономного транспорта для внутренней логистики и систем анализа качества продукции.