Банк ВТБ выступил генеральным спонсором телесериала "Годунов"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Банк ВТБ выступил генеральным спонсором сериала "Годунов", премьера которого состоится 5 ноября на телеканале "Россия 1", сообщает пресс-служба банка.

Главную роль в исторической эпопее сыграл Сергей Безруков. Сериал охватывает период со времен Ивана Грозного вплоть до царствования Бориса. Средневековый Углич, где произошло убийство царевича Дмитрия, снимали в Суздале. В фильме также участвуют Сергей Никоненко, Виктор Сухоруков, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Евгений Цыганов и Ирина Пегова, в массовых сценах — местные жители.

"Сериал "Годунов" — результат серьезного анализа профессиональных историков и кропотливой работы творческой команды: режиссера, актеров, костюмеров, гримеров. Такой проект — действительно важное событие для российского телевидения. Просмотр сериала, безусловно, доставит удовольствие зрителям — мы сможем погрузиться в историю нашего государства и по-новому взглянуть на тот период времени", — приводится в сообщении комментарий вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева.