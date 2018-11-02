Банк ВТБ выступил генеральным спонсором телесериала "Годунов"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Банк ВТБ выступил генеральным спонсором сериала "Годунов", премьера которого состоится 5 ноября на телеканале "Россия 1", сообщает пресс-служба банка.
"Сериал "Годунов" — результат серьезного анализа профессиональных историков и кропотливой работы творческой команды: режиссера, актеров, костюмеров, гримеров. Такой проект — действительно важное событие для российского телевидения. Просмотр сериала, безусловно, доставит удовольствие зрителям — мы сможем погрузиться в историю нашего государства и по-новому взглянуть на тот период времени", — приводится в сообщении комментарий вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева.