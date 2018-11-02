В Брянске открывается Славянский международный экономический Форум

БРЯНСК, 2 ноя – РИА Новости. Седьмой Славянский международный экономический Форум (СМЭФ-2018), посвященный цифровой экономике, откроется в Брянске.

В форуме, организованном правительством Брянской области, примут участие делегации и представители профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи Республики Беларусь, Республики Сербии, Белгородской, Рязанской, Курской и Орловской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отмечается на сайте форума, он должен продемонстрировать возможности Брянской области в деле построения цифровой экономики, найти перспективные направления интеграции с соседними странами и регионами.

Отмечается, что разработанный в Брянском государственном техническом университете программный комплекс "Универсальный механизм" входит в пятерку лучших мировых платформ по созданию цифровых двойников машин и оборудования. Программным комплексом пользуются крупнейшие машиностроительные концерны Европы, Америки и Азии.

Еще одна брянская разработка — программный комплекс МЕД-Комплит, который функционирует и развивается на территории Брянской области уже восемь лет. Платформа позволила практически полностью автоматизировать все сферы медицинского обслуживания.

Отмечается, что существующие компании-разработчики собственного программного обеспечения могут стать точками роста полноценной IT-отрасли. Область имеет все предпосылки, чтобы стать лидером инновационного развития и внести свой вклад в создание цифровой экосистемы страны.

"В стране запущена программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Ожидается, что осуществление программы позволит повысить производительность труда в России к 2024 году на 30 процентов. При этом новые сектора российской экономики будут создавать более 10 процентов российского ВВП. Сегодня в Правительстве разрабатываются 17 национальных цифровых платформ. К этой работе должны подключиться и регионы", — отмечается на сайте форума.