В Брянске открывается Славянский международный экономический Форум

БРЯНСК, 2 ноя – РИА Новости. Седьмой Славянский международный экономический Форум (СМЭФ-2018), посвященный цифровой экономике, откроется в Брянске.
Как отмечается на сайте форума, он должен продемонстрировать возможности Брянской области в деле построения цифровой экономики, найти перспективные направления интеграции с соседними странами и регионами.
Отмечается, что разработанный в Брянском государственном техническом университете программный комплекс "Универсальный механизм" входит в пятерку лучших мировых платформ по созданию цифровых двойников машин и оборудования. Программным комплексом пользуются крупнейшие машиностроительные концерны Европы, Америки и Азии.
Отмечается, что существующие компании-разработчики собственного программного обеспечения могут стать точками роста полноценной IT-отрасли. Область имеет все предпосылки, чтобы стать лидером инновационного развития и внести свой вклад в создание цифровой экосистемы страны.
"В стране запущена программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Ожидается, что осуществление программы позволит повысить производительность труда в России к 2024 году на 30 процентов. При этом новые сектора российской экономики будут создавать более 10 процентов российского ВВП. Сегодня в Правительстве разрабатываются 17 национальных цифровых платформ. К этой работе должны подключиться и регионы", — отмечается на сайте форума.