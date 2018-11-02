Мексиканский Pemex впервые более чем за 10 лет импортировал нефть из США

МЕХИКО, 2 ноя – РИА Новости. Мексиканский Pemex впервые более чем за 10 лет получил партию нефти из США, сообщило издание Universal.

Судно с 348 тысячами баррелей легкой нефти, приобретенной у американской Phillips 66, прибыло 1 ноября в мексиканский терминал Пахаритос в штате Веракрус. Нефть предназначена для завода Salina Cruz, необходимость в дополнительных поставках возникла в связи с проблемами с затоплением месторождения Xanab в штате Табаско, в результате чего у компании образовалась нехватка легкой нефти.

Pemex договорилась с американской Phillips 66 о поставке в ноябре минимум четырех партий легкой нефти по 350 тысяч баррелей каждая. Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже раскритиковал решение Pemex закупить нефть за рубежом, считая это провалом неолиберальной экономической модели.