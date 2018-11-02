Арбитраж Москвы рассмотрит иск НПФ "Будущее" к банку "Траст"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу рассмотрит иск негосударственного пенсионного фонда "Будущее" о взыскании с банка "Траст" около 12,6 миллиарда рублей убытков, связанных с обесцениванием принадлежащих истцу акций банка "ФК Открытие".

По мнению истца, владеющего 4,1% акций "Открытия", убытки возникли у него в связи с тем, что "Траст" не направил ему как миноритарному акционеру обязательное предложение о выкупе акций. По словам представителя истца, доля "Траста" в "Открытии" превысила 75% за день до начала санации "Открытия", а именно 28 августа 2017 года, тогда и возникла обязанность по направлению оферты миноритариям.

Как ранее заявил представитель НПФ "Будущее" в суде, в случае получения такого предложения НПФ мог бы получить за свой пакет более 12 миллиардов рублей или даже больше, если покупка акций у других акционеров производилась по цене выше рыночной. Вместо этого, как отметил истец, в связи с санацией капитал "Открытия" был снижен до 1 рубля, а пакет "Будущего" стал стоить, соответственно, 4 копейки. В своем иске НПФ требует взыскать с "Траста" убытки, причиненные отсутствием оферты на выкуп акций "Открытия".

Ответчик ранее заявил в суде, что "Траст" категорически не согласен с заявленными требованиями. По его словам, обязанность сделать оферту у банка не возникла. Кроме того, есть основания для отказа в иске в связи с существенным изменением обстоятельств, а также исходя из судебной практики. Как пояснил представитель банка, суды в подобных спорах поддерживают иной механизм защиты прав миноритариев. В частности, акции преобладающего акционера, превышающие пороговое значение, не учитываются при голосовании, только после направления оферты не согласные с ценой выкупа миноритарии могут требовать возмещения убытков или установления справедливой цены.

На заседании в августе представитель НПФ "Будущее" заявил, что истец направил ответчику предложение о внесудебном урегулировании спора. Представитель ответчика отмечал, что ему ничего об этом не известно. На заседании в октябре стороны не возвращались к теме мирного урегулирования спора.

НПФ "Будущее" входит в финансовую группу "Будущее", которая была создана в 2016 году для объединения системы управления НПФ, входящими в O1 Group Бориса Минца. В группу входят также фонды "Телеком-союз", "Образование" и "Социальное развитие". O1 Group в сентябре объявила, что принадлежавшие ей ФГ "Будущее" и O1 Properties, владеющая портфелем из 15 бизнес-центров в Москве, перешли к кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited.