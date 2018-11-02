СМИ сообщают о предстоящем визите министра энергетики США на Украину

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину и Польшу, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя ведомства.

В ходе европейских визитов, среди которых также значатся Венгрия и Чехия, Перри сделает ряд заявлений, в том числе касательно нового контракта на поставку в Польшу сжиженного природного газа из США.

Кроме того, Перри намерен обсудить сотрудничество в сфере ядерной энергетики, кибербезопасности и угля. В частности, глава Минэнерго США посетит украинскую электростанцию, которая летом получила партию американского угля.

В сентябре состоялся визит министра энергетики США Рика Перри в Москву и его встреча с российским коллегой Александром Новаком. По заявлению Новака, на встрече министры обсудили ситуацию на мировых энергорынках, работу российских и американских компаний в РФ и США, проекты в третьих странах, поднимался вопрос о создании инвестфонда РФ и США с участием РФПИ для реализации проектов в области энергетических технологий.