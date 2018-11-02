Объем инвестиций в Пензенской области вырос за девять месяцев на четверть

ПЕНЗА, 2 ноя — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Пензенской области в январе-сентябре текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,5% и превысил 50 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Иван Белозерцев.

"Одним из показателей развития области является инвестиционная деятельность. В течение девяти месяцев 2018 года сохранилась тенденция к росту инвестиций в основной капитал. По сравнению с предыдущим периодом объем инвестиций в основной капитал увеличился на 27,5%, они составили более 50 миллиардов рублей", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

"Это положительно влияет на социально-экономическую ситуацию. Мы ремонтируем дороги и тротуары, не только в областном центре, но и в городах и районах области, на территории сельских поселений. На следующий год в четыре-пять раз увеличиваем объем финансирования реконструкции автодорог в муниципальных образованиях", — добавил глава региона.

Он отметил, что такие крупные агропромышленные холдинги, как "Русская молочная компания" ("Русмолко", совместное предприятие с сингапурской Olam) и "Черкизово", реализуют в регионе новые инвестиционные проекты.

Белозерцев на торжественной церемонии награждения госнаградами РФ в четверг заявил, что Пензенская область остается на позиции сохранения экономической стабильности, несмотря на сложности трех последних лет, связанные с экономическими санкциями.

"Индекс промышленного производства за 9 месяцев текущего года составил 102,7%. По данному показателю Пензенская область занимает 39-е место из 85-ти субъектов РФ", — отметил он.