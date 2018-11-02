МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект протокола об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для проведения налогового администрирования, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением правительством Российской Федерации одобрен проект Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования", — говорится в справке к документу.

Согласно документу, обмен информацией осуществляется компетентными органами в электронном виде по открытым каналам связи с применением средства криптографической защиты информации "Криптон-Анкад". Полученная информация является конфиденциальной и может быть использована для контроля за соблюдением налогового законодательства, в том числе контроля полноты уплаты налогов.

Добавляется, что в случае принятия протокол будет подлежать ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.