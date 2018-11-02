Нетаньяху назвал Болгарию возможным рынком сбыта израильского газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Болгарию одним из возможных получателей газа, который добывает и собирается экспортировать еврейское государство.

В ходе визита в Болгарию глава правительства сообщил, что намерен в числе прочих тем обсудить с лидерами балканских стран проект EastMed — перспективного трубопровода, который бы обеспечил поставки сырья с месторождений восточной части Средиземного моря в газотранспортную систему Евросоюза.

"Это очень амбициозный проект. Сейчас он на стадии технико-экономического обоснования, но предварительные результаты обнадеживают. Я предполагаю, что часть этого газа может поступить в Болгарию к обоюдной выгоде двух наших стран", — сказал Нетаньяху на встрече с болгарским коллегой Бойко Борисовым.

В рамках визита у израильского лидера также запланированы встречи с премьер-министрами Греции, Румынии и президентом Сербии, которые участвуют в региональном саммите в Болгарии.

Страны юго-востока Европы рассматриваются как возможный рынок для сбыта газа с крупнейшего месторождения восточного Средиземноморья — "Левиафан". С ним израильтяне связывают надежды на десятилетия энергетической независимости и обретение значимого экспортного потенциала.

Помимо проекта EastMed, в котором участвуют также Греция, Кипр и Италия, Израиль прорабатывает другие маршруты экспорта. Среди них — прокладка трубопровода в Турцию, которая рассматривается как конечный потребитель и транзитный пункт для поставок газа в Европу.