Правительство будет мониторить ситуацию в топливной рознице

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство РФ будет мониторить ситуацию в топливной рознице, сохраняя возможность оперативного введения механизмов для стабилизации, сообщил журналистам в четверг представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Правительство продолжит мониторинг ситуации в топливной рознице, сохраняя возможность оперативного введения механизмов для стабилизации", — сказал Джус.

Минэнерго РФ, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером в среду согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Соглашение должно начать исполняться с 1 ноября.

Меры правительства позволят избежать скачков цен в опте и рознице. По словам Джуса, крупные нефтекомпании и независимые НПЗ по состоянию на четверг выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизтопливо.