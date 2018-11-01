В Краснодарском крае рассказали о присвоении знака "Сделано на Кубани"

КРАСНОДАР, 1 ноя — РИА Новости. Присвоение знака "Сделано на Кубани" станет еще одним инструментом в борьбе с оборотом контрафактной продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уточняется, что итоги второго регионального конкурса подвели на заседании конкурсной комиссии в Краснодаре. Комиссия изучила результаты экспертной оценки товаров в трех номинациях: "Продовольственные товары", "Непродовольственные товары", "Товары производственно-технического назначения". Право пользования знаком качества "Сделано на Кубани" получили еще 59 организаций, среди которых: АО "Дивноморье", ЗАО "Абрау-Дюрсо", ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат", ООО фирма "Калория", ООО "Кубанские консервы".

"Эти предприятия получат всестороннюю поддержку, в том числе по продвижению товаров на внутренний и внешний рынки", — говорится в сообщении. Как отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный, "присвоение знака станет еще одним инструментом в борьбе с оборотом контрафактной продукции".

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что кубанская продукция должна отвечать главным требованиям бренда, это – качество и экологичность. По его словам, только такие продукты смогут получить маркировку "Сделано на Кубани".

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