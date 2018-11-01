МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" констатирует рост цены на топливо более чем на треть за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из сообщения компании.
"Общие расходы на топливо увеличились на 29 549 миллиона рублей (+46,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 36,5% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на фоне значительного увеличения котировок нефти марки Brent", — говорится в сообщении "Аэрофлота". Добавляется, что средняя цена барреля в долларах США за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вице-премьер Максим Акимов в интервью РИА Новости в сентябре текущего года говорил, что правительство РФ контролирует ситуацию с ценами на авиабилеты и пока не видит критического роста, но может расширить финансовую поддержку авиаотрасли в случае дальнейшего подорожания топлива.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в августе сообщал, что из-за сильного удорожания авиакеросина к концу года дополнительные расходы перевозчиков могут составить 50 миллиардов рублей. Из них 22,5 миллиарда рублей ведомство предлагает субсидировать из бюджета.
В конце сентября Дитрих говорил журналистам, что правительство РФ продолжает изучать вопрос о выделении российским авиакомпаниям средств на компенсацию дополнительных расходов из-за сильного роста цен на топливо.