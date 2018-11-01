"Аэрофлот": рост цен на топливо в январе-сентябре более чем на 30%

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" констатирует рост цены на топливо более чем на треть за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из сообщения компании.

Компания в четверг опубликовала сообщение с финансовыми итогами по РСБУ за девять месяцев. В частности, перевозчик сообщил, что наиболее существенное влияние на затраты за этот период оказал рост расходов на авиационное топливо, основной статьи операционных расходов авиакомпаний.

"Общие расходы на топливо увеличились на 29 549 миллиона рублей (+46,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 36,5% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на фоне значительного увеличения котировок нефти марки Brent", — говорится в сообщении "Аэрофлота". Добавляется, что средняя цена барреля в долларах США за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вице-премьер Максим Акимов в интервью РИА Новости в сентябре текущего года говорил, что правительство РФ контролирует ситуацию с ценами на авиабилеты и пока не видит критического роста, но может расширить финансовую поддержку авиаотрасли в случае дальнейшего подорожания топлива.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в августе сообщал, что из-за сильного удорожания авиакеросина к концу года дополнительные расходы перевозчиков могут составить 50 миллиардов рублей. Из них 22,5 миллиарда рублей ведомство предлагает субсидировать из бюджета.

В конце сентября Дитрих говорил журналистам, что правительство РФ продолжает изучать вопрос о выделении российским авиакомпаниям средств на компенсацию дополнительных расходов из-за сильного роста цен на топливо.