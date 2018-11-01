МВФ ожидает замедления иранской экономики из-за санкций США

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что санкции против нефтяного сектора Ирана приведут к замедлению его экономики, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

"Повторное введение санкций США приведет к сокращению экономического роста из-за ограничения экспорта иранской нефти", — сказал он. И добавил, что иранскому правительству необходимо предпринимать шаги для поддержания макроэкономической стабильности.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.