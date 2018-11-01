Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 42%

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в январе-сентябре 2018 года снизилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 15,626 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка авиакомпании увеличилась на 11,9% и составила 381,341 миллиарда рублей. "Динамика выручки обусловлена ростом производственных показателей компании, а также динамикой курсов основных валют", — говорится в свою очередь в сообщении компании. Пассажирооборот, как сообщалось, за январь-сентябрь 2018 года увеличился на 6,3% — до 73,5 миллиарда пассажиро-километров, пассажиропоток — на 8% — до 26,8 миллиона пассажиров.

Себестоимость продаж за девять месяцев выросла на 22,6% — до 362,946 миллиона тонн. "Рост всех статей затрат обусловлен развитием компании и увеличением объемов перевозок, а также воздействием внешних факторов, в том числе существенным ростом стоимости авиационного топлива и ростом расходов на аэронавигацию, аэропортовые сборы и наземное обслуживание на фоне увеличения тарифов на обслуживание в ряде аэропортов", — поясняется в сообщении.

Ряд оптимизационных мер, предпринятых менеджментом компании на фоне давления внешних факторов, позволил сократить коммерческие расходы за отчетный период на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Существенное сокращение было произведено во втором и третьем кварталах 2018 года, в частности в третьем квартале коммерческие расходы снизились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — добавляется в сообщении.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 40%, физическим лицам — 5,2%, менеджменту компании — 0,1%.