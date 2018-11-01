ЦБ планирует маркировать сайты благонадежных финансовых организаций

САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости. Банк России планирует распространить маркировку сайтов благонадежных финансовых организаций, которая в настоящее время применяется к сайтам микрофинансовых организаций (МФО), на весь финансовый рынок, сообщил журналистам руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
"Планируется, что в дальнейшем вся эта система будет развиваться, и такая маркировка должна появиться у всего финансового рынка. Мы над этим работаем", — сказал Мамута журналистам.
Маркирование сайтов легальных финансовых организаций позволяет россиянам уберечь себя от совершения ошибки при принятии финансового решения, считает Мамута. "Это очень важно, потому что на этом рынке много еще нелегальных кредиторов, люди очень часто становятся заложниками своего незнания, финансовой неграмотности. Подобного рода навигатор позволяет уберечь себя от таких ошибок", — указал он.