ЦБ планирует маркировать сайты благонадежных финансовых организаций

САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости. Банк России планирует распространить маркировку сайтов благонадежных финансовых организаций, которая в настоящее время применяется к сайтам микрофинансовых организаций (МФО), на весь финансовый рынок, сообщил журналистам руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Банк России летом прошлого года приступил к реализации проекта по маркированию в поисковой выдаче системы "Яндекс" сайтов МФО, сведения о которых содержатся одновременно в государственном реестре МФО и в реестре одной из трех действующих саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка.

"Планируется, что в дальнейшем вся эта система будет развиваться, и такая маркировка должна появиться у всего финансового рынка. Мы над этим работаем", — сказал Мамута журналистам.

Он отметил, что уже существуют сроки реализации данного проекта, однако не стал их раскрывать.

Маркирование сайтов легальных финансовых организаций позволяет россиянам уберечь себя от совершения ошибки при принятии финансового решения, считает Мамута. "Это очень важно, потому что на этом рынке много еще нелегальных кредиторов, люди очень часто становятся заложниками своего незнания, финансовой неграмотности. Подобного рода навигатор позволяет уберечь себя от таких ошибок", — указал он.