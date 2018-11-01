Премьеры России и Казахстана обсудили перспективы увеличения товарооборота

АСТАНА, 1 ноя – РИА Новости. Премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудили в Астане перспективы увеличения объема товарооборота между странами, сообщила в четверг пресс-служба главы кабмина республики.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов по дальнейшему углублению и расширению торгово-экономического, инвестиционного, интеграционного взаимодействия, были рассмотрены текущие и перспективные проекты в области топливно-энергетического, транспортно-транзитного комплексов, сотрудничества в сфере высоких технологий, а также вопросы космодрома Байконур.

"В ходе беседы стороны отметили рост товарооборота между Казахстаном и Россией. Это свидетельствует о результатах двустороннего взаимодействия: обе страны развивают свои экономики и создают дополнительные возможности для благополучной жизни граждан двух стран. Вместе с тем рассмотрены перспективы дальнейшего увеличения объема товарооборота. В данном направлении обозначена активная работа в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству", — сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что одним из важнейших направлений двустороннего взаимодействия является транспортно-транзитная сфера, которая может стать одним из мощнейших драйверов экономик двух стран. Здесь, по мнению участников встречи, необходимо создать для внешних партнеров современный, надежный, стабильный, экономически оправданный транспортный коридор. Актуальным вопросом на является создание скоростного грузопассажирского транзитного коридора "Евразия" в направлении Китай — Казахстан — Европа.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам сотрудничества в рамках международного финансового центра "Астана", где обеспечены беспрецедентные условия для инвесторов, не имеющие аналогов на территории постсоветского пространства. Также Сагинтаев обратил внимание на программу приватизации, проводимую в Казахстане, и призвал российских инвесторов к активному участию в ней.

В числе приоритетных направлений стратегического партнерства двух стран — взаимодействие в области космической деятельности. Были затронуты вопросы реализации концепции дальнейшего сотрудничества и долгосрочной программы развития города Байконур.

Товарооборот между Казахстаном и Россией, по данным пресс-службы, за январь-август 2018 года составил 11,3 миллиарда долларов, что на 8,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (10,4 миллиарда долларов). В Казахстане насчитывается более 9 тысяч действующих юридических лиц с российским участием. В настоящее время ведется совместная работа с российской стороной по ряду инвестпроектов на сумму порядка 4 миллиардов долларов в сфере химической и нефтегазохимической промышленности, АПК, машиностроения, металлургии, туризма и легкой промышленности.