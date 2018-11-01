В Германии выразили надежду на полную реализацию "Северного потока — 2"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле рассчитывает, что проект "Северный поток — 2" будет реализован в полном объеме.

"Самые основные проблемы мы сейчас видим в сфере финансирования проектов… Мы надеемся, что, несмотря на все проблемы, проект "Северный поток — 2", который сейчас строится, будет реализован в полном объеме и в соответствии с указанными строками", — сказал Бюхеле, выступая на встрече представителей деловых кругов Германии с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Северный поток" важен, поскольку Германия вот-вот откажется от использования атомной энергии, использования электроэнергии из угля и нам необходим дополнительный природный газ, который поставляется через Украину, чтобы реализовать наши климатические цели и обеспечить Европу конкурентоспособным чистым топливом", — добавил он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.