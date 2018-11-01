Путин сравнил показатели экспорта российского сельского хозяйства и ВПК

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сельскохозяйственный экспорт из РФ превышает этот показатель в сфере ВПК, сообщил президент России Владимир Путин.

"Российский экспорт продовольствия и сельхозсырья по итогам прошлого года прибавил 21%, превысив 20 миллиардов долларов, а в январе-июле вырос еще на треть. Мы по объемам экспорта сельхозпродукции в денежном выражении превысили экспорт военной продукции", — сказал Путин на встрече с немецким бизнесом.

Он отметил, что экспорт предприятий ВПК составляет 15 миллиардов долларов, при этом Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок.