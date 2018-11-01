МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в РФ устойчива благодаря низкому уровню внешнего долга и растущим резервам ЦБ и правительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Германии.

Как отметил президент, иностранные инвесторы в РФ работают в условиях отрытого рынка, без всякого ограничения движения средств и капитала, что, по его мнению, создает "очень хорошие, благоприятные условия для дальнейшего развития бизнес-деятельности в России".

"Если еще иметь в виду низкий уровень внешнего долга и растущие резервы Центрального банка, золотовалютные резервы ЦБ, и резервы правительства, то все это вместе создает очень устойчивую макроэкономическую ситуацию", — заявил Путин.