Путин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Повышение места РФ в рейтинге Doing Business-2019 позволяет бизнесу чувствовать себя стабильно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в четверг.

"Все упомянутые цифры — не просто сухая статистика, а свидетельство устойчивости ключевых, как я уже сказал, макроэкономических показателей и улучшения делового климата в России. Сейчас вот в рейтинге Doing Business еще приподнялись на несколько пунктов. На 31-е место поднялись, что позволяет бизнесу чувствовать себя уверенно, строить и реализовывать долгосрочный план развития", — сказал Путин.

Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге Doing Business-2019 с прошлогодней 35 строчки благодаря улучшению регуляторной среды деятельности малых и средних предприятий. В позапрошлом году Россия занимала 40 строчку, а семь лет назад — 120-е место в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.