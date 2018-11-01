В Сбербанке заявили, что рассчитывают на свои силы в случае санкций

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сбербанк сегодня рассчитывает на свои силы в случае возможных санкций США, готов к любому повороту событий и будет реагировать соответственно, заявил зампред банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

"Вы знаете, вопрос будут ли санкции, не будет ли санкций – это вопрос гадания на кофейной гуще. Мы готовы к любым новым пертурбациям, которые могут происходить, и будем реагировать соответственно. На сегодняшний день мы чувствуем себя абсолютно уверенно и спокойно, рассчитываем на свои силы", — ответил он на вопрос, ожидают ли в банке введения санкций США.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков, в списке которых значатся ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в сентябре сообщила, что регулятор проработал с каждым крупнейшим банком систему мер на случай санкций США. Зампред ЦБ Василий Поздышев в октябре заявил, что банкам пока не требуется дополнительных регуляторных послаблений на случай усиления санкций США, таких как установление фиксированного или нерыночного валютного курса для расчета нормативов.