Россия рассчитывает на развитие деловых связей с Германией, заявил Путин

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает, что российско-германские деловые связи будут поступательно развиваться и в условиях непростой конъюнктуры в мировой политике и экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы высоко ценим готовность немецкого бизнеса к совместной работе, ваш прагматизм и конструктивный настрой, и надеемся, что деловые связи между нашими странами будут и далее поступательно развиваться даже в условиях нынешней непростой конъюнктуры в мировой политике и мировой экономике", — сказал Путин в четверг на встрече с представителями немецкого бизнеса в Москве.