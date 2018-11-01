Путин поручил выделить средства на поддержку производителей сельхозтехники

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ежегодно выделять в течение 5 лет по 8 миллиардов рублей для производителей сельхозтехники, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений.

"Правительству… с учетом ранее данных поручений предусмотреть выделение начиная с 2019 года бюджетных ассигнований из федерального бюджета на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в размере не менее 8 миллиардов рублей ежегодно в течение пяти лет", — говорится в поручении.

Доклад необходимо представить до 20 декабря, далее — один раз в год.