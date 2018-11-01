Совет директоров "Аэрофлота" одобрил новую стратегию до 2023 года

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Совет директоров крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" одобрил новую стратегию развития группы до 2023 года, которая предусматривает рост пассажиропотока до 100 миллионов человек к вековому юбилею компании, следует из сообщения перевозчика.

Основные параметры обновленной стратегии группы 29 октября озвучивал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Совет директоров ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" принял новую стратегию развития группы "Аэрофлот" до 2023 года. Новая стратегия названием "100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота" принята в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее стратегии развития группы "Аэрофлот" до 2025 года", — говорится в сообщении в четверг.

Предполагается, что к 2023 году низкобюджетная авиакомпания "Победа" будет ежегодно перевозить 25-30 миллионов пассажиров. Авиакомпания "Россия", которая работает в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком на направлениях между европейским центром РФ и городами Дальнего Востока по "плоским" тарифам". Перед "Авророй", которая работает в Дальневосточном федеральном округе, поставлена цель двукратного роста операций.

Группа планирует увеличить международный транзитный пассажиропоток в 2023 году до 10-15 миллионов человек с 5 миллионов человек в 2017 году. Среди других целей создание трех новых региональных баз в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске.

Стратегия группы предусматривает в 2023 году рост региональных перевозок почти втрое — до 19 миллионов с 7 миллиона пассажиров в 2017 году. "Аэрофлот" отмечает, что внесет реальный вклад в выполнение поручения президента РФ кабмину до 2024 года расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских перелетов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних рейсов.

"Аэрофлот" также планирует кратно нарастить количество новейшей авиатехники отечественного производства в парке группы. По данным компании, с учетом уже выполненных и недавно заключенных контрактов до 2026 года планируется "поставить на крыло" 200 российских самолетов Superjet 100 и МС-21.

Всего для достижения целевого пассажиропотока численность самолетного парка группы должна составить примерно 520 машин.