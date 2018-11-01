"Нефтегазхолдинг" подписал соглашение по топливному рынку

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Нефтегазхолдинг" (входит в группу ННК) подписал соглашение по регулированию цен на топливном рынке РФ и направил его в Минэнерго и ФАС России, сообщил журналистам президент компании Эдуард Худайнатов.

"Компанией подписано соответствующее соглашение и направлено в адрес министерства энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службы", — сказал он.

Худайнатов отметил, что группа ННК является активным участником социально-экономического развития регионов Дальнего Востока и действует в тесной координации с правительством РФ, и в рамках поручений президента Владимира Путина по опережающему развитию Дальнего Востока "сделает все для этого необходимое".

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером в среду на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Договоренности будут зафиксированы в соглашениях, которые должны начать исполняться с 1 ноября. Для юридического оформления соглашений у компаний есть 24 часа, заявил Козак в среду вечером.

Представитель "Нефтегазхолдинга" по итогам совещания говорил, что особенности Дальнего Востока были учтены в контексте обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами.

Договоренности нефтяников и кабмина включают обязательства по росту ежемесячного производства и реализации нефтепродуктов на 3% к соответствующему месяцу 2017 года, пояснял глава Минэнерго РФ Александр Новак. Козак отмечал, что эти требования не будут распространяться на Дальний Восток, т.к. там технически невозможно произвести требуемые объемы топлива.