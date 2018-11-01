В Мурманске подписали контракт на ремонт дороги до Финляндии

МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области и финской Лапландии подписали в четверг в Мурманске грант-контракт на реализацию крупного инфраструктурного проекта – "Обустройство и ремонт автомобильной дороги Кола – Верхнетуломский – МАПП "Лотта" стоимостью 4,5 миллиона евро, сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

Подписи под документом поставили начальник "Мурманскавтодора" Виктор Козлов и руководитель по развитию регионального совета Лапландии Пяйве Экдаль.

Проектная заявка Мурманской области была одобрена для финансирования в рамках программы приграничного сотрудничества "Коларктик" 2014-2020. Ведущим партнером проекта выступает "Мурманскавтодор", партнером – АНО "Центр управления проектами", с финской стороны – Центр транспорта, экономики и окружающей среды Лапландии.

"Проект направлен на развитие системы дорожной безопасности, создание одинаково комфортных и безопасных условий для движения по дороге по обеим сторонам российско-финской границы, снижение аварийности, увеличение грузо- и пассажиропотока, расширение экономического сотрудничества. Мероприятия проекта включают как ремонт дорожного полотна, так и обустройство элементами безопасности (барьерными заграждениями, инфо-знаками и др.)", — говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что проект рассчитан на 3 года, его общий бюджет — 4,5 миллиона евро, 15% из них составят средства государственной программы Мурманской области "Развитие транспортной системы" – это порядка 440 миллионов рублей.

"Сегодня Мурманская область и Лапландия, даже более того, Россия и Финляндия, как добрые соседи, друзья и партнёры, делают ещё один шаг навстречу друг другу в самом буквальном смысле. Приграничные дороги – это двери между странами, и от их состояния зависит, насколько мы гостеприимны и готовы к сотрудничеству", – цитирует пресс-служба правительства слова мурманского губернатора Марины Ковтун на церемонии подписания документа.

Программа "Коларктик" как инструмент развития приграничных территорий действует в Мурманской области уже не первый год. В 2014 году в её рамках был завершён большой проект реконструкции дороги Кандалакша – Алакуртти – Салла, получивший диплом Минэкономразвития России как "Лучший проект приграничного сотрудничества Россия – Евросоюз".

Кроме того, добавила Ковтун, на сегодняшний день к финансированию в рамках программы "Коларктик" отобраны еще 14 проектов с участием организаций Мурманской области, семь из них направлены на защиту природы Арктики.

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