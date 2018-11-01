Федеральные телеканалы прекратят аналоговое вещание, заявили в Минкомсвязи

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Все крупные федеральные телеканалы РФ планируют прекратить аналоговое вещание в течение 2019 года, точные сроки еще уточняются, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Они (федеральные телеканалы — ред.) склонны к тому, что в течение 2019 года все-таки отключиться (от аналогового вещания — ред.). Это решение каналов….Первый канал точно решил прекратить аналоговое вещание в 2019 году. Сроки будут еще уточняться", — сказал Волин, выступая на форуме Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового на цифровое телевещание, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".