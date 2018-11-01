Песков прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Место России в рейтинге Doing Business постоянно повышается, но проблемы, связанные с достаточно агрессивной внешней экономической средой, вызывают некоторые затруднения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Разумеется, не все получается, возникают определенные проблемы, во-первых, связанные с достаточно агрессивной внешней экономической средой. Вы знаете, что речь идет о незаконных деструкциях, которые применяются в отношении нашей страны… Поэтому возникают затруднения, но все это не влияет на однозначную позитивную динамику, место России постоянно повышается", — сказал Песков, комментируя позицию Россию в рейтинге Doing Business.

Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге Doing Business-2019 с прошлогодней 35 строчки благодаря улучшению регуляторной среды деятельности малых и средних предприятий. В позапрошлом году Россия занимала 40 строчку, а семь лет назад — 120-е место в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.