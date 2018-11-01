Объем дорожного фонда Кубани в 2018 году составил 28,2 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 1 ноя — РИА Новости. Объем дорожного фонда Краснодарского края в текущем году составил 28,2 миллиарда рублей, программа исполнена уже на 70%, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"Объем дорожного фонда края в этом году составил рекордные 28,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день программа исполнена на 70%. Это хороший показатель, на средства фонда уже удалось отремонтировать и построить более 400 километров дорог. Не вызывает сомнений, что до конца года весь объем работ будет выполнен", — сказал Кондратьев.

По его словам, одним из наиболее значимых проектов в текущем году стало завершение строительства 15-километрового участка дороги от станицы Нижегородской до поселка Мезмай. "Дорога была необходима в первую очередь жителям поселка и, конечно, туристам. Эта рекреационная зона набирает популярность среди гостей и жителей края. Уверен, строительство новой дороги даст толчок к развитию территории", — отметил губернатор.

Также введена в эксплуатацию автомобильная дорога станица Журавская – Тихорецк протяженностью 8,9 километра. "Это позволило решить проблему с перегрузкой улично-дорожной сети города и вывести транзитное движение из центра Тихорецка за его пределы", — пояснил глава края.

Еще одним значимым проектом, по его словам, стало строительство участка дороги через станицу Тенгинскую на границе с Адыгеей в Усть-Лабинском районе протяженностью 1,8 километра. Как отметил Кондратьев, дорога будет способствовать укреплению экономических связей с соседней республикой. Кроме того, построено и отремонтировано шесть мостов.

Глава региона добавил, что также в текущем году в Краснодаре завершили ремонт важных участков дорог по улице Новороссийской, Тургенева и Восточно-Кругликовской, был капитально отремонтирован Садовый путепровод.

"В следующем году работу продолжим. В Краснодаре мы планируем отремонтировать ряд дорог и путепроводов", — пояснил Кондратьев. Помимо этого, одним из крупных проектов в муниципалитетах региона станет строительство обхода станицы Ленинградской: на трассе протяженностью 19,5 километра планируется возвести четыре развязки. Эта дорога будет альтернативой для магистрали М-4 "Дон", которая со следующего года станет платной на некоторых участках.

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