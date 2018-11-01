Алтайским аграриям представили передовые немецкие технологии

БАРНАУЛ, 1 ноября — РИА Новости. Более 20 российских и 10 иностранных компаний продемонстрировали новые технологии в животноводстве и растениеводстве на международной выставке сельхозтехники "АгроЭкспоСибирь", которая проходила в Барнауле с 30 октября до 1 ноября. Об этом РИА Новости сообщили организаторы выставки.

Образцы техники показали немецкие компании Lemken, Weidemann, Amazonen Werke, Grimme Landmaschinenfabrik и другие. Также свои стенды представили Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства и комитет немецкой экономики по ярмаркам и выставкам, уточнили организаторы "АгроЭкспоСибирь".

Выставка прошла при поддержке правительства Алтайского края.

"Инициатива запустить экспозицию в период окончания цикла осенних полевых работ в Сибири — стратегически грамотное решение", — передает слова губернатора Алтайского края Виктор Томенко пресс-служба регионального правительства.

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