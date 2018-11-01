Курс юаня обновил минимум к доллару с 2008 года

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) вновь ослабил в четверг курс юаня к доллару, на этот раз на 0,28%, обновив минимум за последние десять лет, свидетельствуют данные регулятора.

В четверг ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,9670 за доллар — на 24 пункта слабее, чем в среду, когда курс составил 6,9646. Во вторник центробанк Китая опустил курс юаня до минимума с 21 мая 2008 года, установив на отметке 6,9574.

Курс юаня 21 мая 2008 года составлял 6,96 за доллар, 19 и 20 мая — 6,97.

На фоне продолжающейся торговой войны курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Центробанк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне. Власти страны, в том числе премьер Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.