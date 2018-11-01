Французская компания Sanofi готова сотрудничать с Югрой в лечении диабета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноя — РИА Новости. Французская фармацевтическая компания Sanofi выразила готовность развивать в Ханты-Мансийском автономном округе направления, связанные с помощью больным сахарным диабетом, сделав регион для себя пилотной площадкой в России, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Уточняется, что губернатор автономного округа Наталья Комарова в среду встретилась с участниками деловой миссии Франко-российской торгово-промышленной палаты, посетившими регион. Она отметила, что предприятия в Югре активно сотрудничают с партнерами из Франции, в частности в сфере недропользования и ритейла, при этом округ заинтересован в расширении взаимодействия.

Как отметили в департаменте, представитель фармацевтической компании Sanofi Дмитрий Мордвинцев в ходе встречи подчеркнул, что фирма готова развивать присутствие в Югре в направлениях, связанных с удаленным мониторингом и телемедициной для больных сахарным диабетом, совместно работать над повышением доступности лекарств для данной категории жителей округа.

"Это очень важное направление развития, которое актуально, но в России еще нигде не применяется. Поэтому надеюсь, что Ханты-Мансийский автономный округ станет пилотной площадкой для этой практики", — приводят в департаменте слова Мордвинцева.

Он также подчеркнул, что французская компания готова создать в регионе центр экспертизы, в который могут обращаться люди, планирующие зарубежные поездки и желающие получить консультации или пройти иммунизацию от тех или иных болезней.

Кроме того, перспективной Мордвинцев назвал сферу сотрудничества, связанную с использованием искусственного интеллекта для ранних методов диагностики. При этом компания выразила интерес к созданию образовательной программы, посвященной новейшим тенденциям в фармацевтике, для студентов и практикующих врачей, добавили в департаменте.

По информации региональных властей, в 2017 году внешнеторговый оборот между Югрой и Францией увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом и составил 163 миллиона долларов США.

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