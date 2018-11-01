Французская компания Sanofi готова сотрудничать с Югрой в лечении диабета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноя — РИА Новости. Французская фармацевтическая компания Sanofi выразила готовность развивать в Ханты-Мансийском автономном округе направления, связанные с помощью больным сахарным диабетом, сделав регион для себя пилотной площадкой в России, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Как отметили в департаменте, представитель фармацевтической компании Sanofi Дмитрий Мордвинцев в ходе встречи подчеркнул, что фирма готова развивать присутствие в Югре в направлениях, связанных с удаленным мониторингом и телемедициной для больных сахарным диабетом, совместно работать над повышением доступности лекарств для данной категории жителей округа.
"Это очень важное направление развития, которое актуально, но в России еще нигде не применяется. Поэтому надеюсь, что Ханты-Мансийский автономный округ станет пилотной площадкой для этой практики", — приводят в департаменте слова Мордвинцева.
Кроме того, перспективной Мордвинцев назвал сферу сотрудничества, связанную с использованием искусственного интеллекта для ранних методов диагностики. При этом компания выразила интерес к созданию образовательной программы, посвященной новейшим тенденциям в фармацевтике, для студентов и практикующих врачей, добавили в департаменте.
По информации региональных властей, в 2017 году внешнеторговый оборот между Югрой и Францией увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом и составил 163 миллиона долларов США.