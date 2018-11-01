МЕХИКО, 1 ноя – РИА Новости. Бывший топ-менеджер венесуэльской нефтяной компании PDVSA признался в суде в США в своем участии в коррупционной схеме и получении взятки в 5 миллионов долларов в обмен на предоставление приоритетного статуса заимствованиям российского банка и французской компании, сообщила прокуратура Южного округа штата Флорида.
Бывший исполнительный директор PDVSA по финансовому планированию Абраам Ортега, гражданин Венесуэлы, признал вину в получении 12 миллионов долларов взяток за участие в коррупционной схеме венесуэльской компании, связанной с кредитованием и валютным контрактом, говорится в заявлении. В рамках схемы, связанной с обменом валюты, были похищены в общей сложности 1,2 миллиарда долларов, сообщает прокуратура.
Решение по этому делу должно быть принято в январе 2019 года.